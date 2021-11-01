Répertoire des entreprises
Calix
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

Calix Salaires

La fourchette de salaires de Calix va de $75,891 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $271,460 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Calix. Dernière mise à jour : 8/12/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur logiciel
Median $75.9K
Directeur de cabinet
$78.8K
Technologue en informatique
$192K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Designer de produits
$186K
Chef de produit
$122K
Ingénieur commercial
$121K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$271K
Architecte de solutions
$176K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Calixで報告された最高給の職種はResponsable de l'ingénierie logicielle at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$271,460です。これには基本給と潜在的な株式報酬およびボーナスが含まれます。
Calixで報告された年間総報酬の中央値は$149,138です。

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour Calix

Entreprises connexes

  • Ciena
  • Amdocs
  • Casa Systems
  • EXFO
  • Infosys
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources