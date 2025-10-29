Répertoire d'entreprises
CakeResume
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Ressources Humaines

  • Tous les salaires Ressources Humaines

CakeResume Ressources Humaines Salaires

La rémunération totale moyenne Ressources Humaines in Taiwan chez CakeResume va de NT$846K à NT$1.2M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de CakeResume. Dernière mise à jour : 10/29/2025

Rémunération totale moyenne

NT$959K - NT$1.09M
Taiwan
Fourchette courante
Fourchette possible
NT$846KNT$959KNT$1.09MNT$1.2M
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 2 de plus Ressources Humaines soumissions chez CakeResume pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire

Block logo
+NT$1.83M
Robinhood logo
+NT$2.8M
Stripe logo
+NT$629K
Datadog logo
+NT$1.1M
Verily logo
+NT$692K
Don't get lowballed

Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez CakeResume?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Ressources Humaines offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ressources Humaines chez CakeResume in Taiwan s'élève à une rémunération totale annuelle de NT$1,203,345. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez CakeResume pour le poste Ressources Humaines in Taiwan est de NT$846,421.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour CakeResume

Entreprises similaires

  • Dropbox
  • Google
  • SoFi
  • Pinterest
  • Spotify
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources