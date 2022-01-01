Répertoire d'entreprises
ByteDance
ByteDance Salaires

Le salaire de ByteDance va de $16,519 en rémunération totale par an pour un Comptable dans le bas de la fourchette à $1,207,230 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de ByteDance. Dernière mise à jour : 11/21/2025

+$25K
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Ingénieur Logiciel
1-2 $210K
2-1 $277K
2-2 $407K
3-1 $544K
3-2 $744K
4-1 $1.21M

Ingénieur iOS

Ingénieur Logiciel Mobile

Ingénieur Logiciel Frontend

Ingénieur Machine Learning

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Réseau

Ingénieur Logiciel Assurance Qualité (AQ)

Ingénieur de Données

Ingénieur Logiciel de Production

Ingénieur Logiciel de Sécurité

Ingénieur de Fiabilité de Site

Ingénieur Logiciel de Réalité Virtuelle

Défenseur de Développeur

Chercheur Scientifique

Chef de Produit
1-2 $148K
2-1 $234K
2-2 $322K
3-1 $449K
3-2 $527K
4-1 $699K
Marketing
1-2 $113K
2-1 $144K
2-2 $223K
3-1 $295K
3-2 $384K
4-1 $565K

Manager Marketing Produit

Scientifique des Données
1-2 $178K
2-1 $214K
2-2 $312K
3-1 $397K
Designer Produit
1-2 $164K
2-1 $168K
2-2 $260K
3-1 $383K

Designer UX

Designer UI

Ventes
1-2 $117K
2-1 $130K
2-2 $200K
3-1 $210K

Responsable de Compte

Manager de Compte

Recruteur
1-2 $111K
2-1 $161K
2-2 $148K

Sourceur

Recruteur de Direction

Recruteur Technique

Chef de Programme
2-1 $161K
2-2 $209K
3-1 $329K
Manager Ingénierie Logiciel
3-1 $584K
3-2 $794K
Chef de Programme Technique
1-2 $151K
2-1 $224K
2-2 $267K
3-1 $376K
Ressources Humaines
1-2 $107K
2-1 $156K
2-2 $188K
3-1 $323K
Analyste Cybersécurité
1-2 $149K
2-1 $275K
2-2 $352K
3-1 $518K
Analyste Métier
1-2 $114K
2-2 $214K
3-1 $266K
Analyste de Données
1-2 $125K
2-1 $163K
Chef de Projet
2-1 $97.5K
2-2 $137K
3-1 $297K
Manager Opérations Métier
2-1 $167K
2-2 $208K
Opérations Métier
Median $235K
Développement Commercial
Median $165K
Confiance et Sécurité
Median $118K
Chercheur UX
2-2 $237K
3-1 $296K
Manager Science des Données
Median $409K
Gestionnaire Partenaires
Median $205K
Analyste Financier
Median $150K
Ingénieur Matériel
Median $350K
Juridique
Median $127K

Conseil Juridique

Consultant en Management
Median $200K
Opérations Marketing
Median $89.9K
Technologue de l'Information (TI)
Median $74.1K
Opérations Revenus
Median $120K
Architecte Solutions
Median $278K

Architecte de Données

Architecte Sécurité Cloud

Comptable
$16.5K

Comptable Technique

Assistant Administratif
$49.8K
Directeur de Cabinet
$247K
Rédacteur Publicitaire
$63.3K
Développement Corporate
$233K
Service Client
$50.5K
Succès Client
$73.8K
Designer Graphique
$48.3K
Ingénieur Mécanique
$286K
Ingénieur Optique
$387K
Manager Design Produit
$385K
Affaires Réglementaires
$108K
Ingénieur Commercial
$65.3K
Rédacteur Technique
$129K
Rémunération Globale
$304K
Capital-Risqueur
$91.9K
Calendrier d'acquisition

20%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

30%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez ByteDance, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 20% s'acquiert dans le 1st-AN (20.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 30% s'acquiert dans le 4th-AN (7.50% trimestriel)

12 month cliff and vests quarterly.

15%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

35%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez ByteDance, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 15% s'acquiert dans le 1st-AN (15.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 35% s'acquiert dans le 4th-AN (35.00% annuel)

12 month cliff and vests quarterly.

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez ByteDance, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

12 month cliff and vests quarterly.

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez ByteDance est Ingénieur Logiciel at the 4-1 level avec une rémunération totale annuelle de $1,207,230. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez ByteDance est de $209,525.

Autres ressources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bytedance/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.