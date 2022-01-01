Le salaire de ByteDance va de $16,519 en rémunération totale par an pour un Comptable dans le bas de la fourchette à $1,207,230 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de ByteDance. Dernière mise à jour : 11/21/2025
Ingénieur iOS
Ingénieur Logiciel Mobile
Ingénieur Logiciel Frontend
Ingénieur Machine Learning
Ingénieur Logiciel Backend
Ingénieur Logiciel Full-Stack
Ingénieur Réseau
Ingénieur Logiciel Assurance Qualité (AQ)
Ingénieur de Données
Ingénieur Logiciel de Production
Ingénieur Logiciel de Sécurité
Ingénieur de Fiabilité de Site
Ingénieur Logiciel de Réalité Virtuelle
Défenseur de Développeur
Chercheur Scientifique
What do Product Managers even do?
Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.
20%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
30%
AN 4
Chez ByteDance, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
20% s'acquiert dans le 1st-AN (20.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
30% s'acquiert dans le 4th-AN (7.50% trimestriel)
12 month cliff and vests quarterly.
15%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
35%
AN 4
Chez ByteDance, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
15% s'acquiert dans le 1st-AN (15.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)
35% s'acquiert dans le 4th-AN (35.00% annuel)
12 month cliff and vests quarterly.
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez ByteDance, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)
12 month cliff and vests quarterly.
Visitez la communauté Levels.fyi pour échanger avec des employés de différentes entreprises, obtenir des conseils de carrière, et plus encore.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bytedance/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.