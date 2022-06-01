BWX Technologies Salaires

Répertoire d'entreprises
BWX Technologies
Le salaire de BWX Technologies va de $84,660 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Mécanique dans le bas de la fourchette à $155,876 pour un Chef de Projet dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de BWX Technologies. Dernière mise à jour : 11/21/2025

Ingénieur Mécanique
$84.7K
Chef de Projet
$156K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez BWX Technologies est Chef de Projet at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $155,876. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez BWX Technologies est de $120,268.

Autres ressources

