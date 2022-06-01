BWX Technologies Salaires

Le salaire de BWX Technologies va de $84,660 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Mécanique dans le bas de la fourchette à $155,876 pour un Chef de Projet dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de BWX Technologies . Dernière mise à jour : 11/21/2025