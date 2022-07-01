Répertoire d'entreprises
b.well Connected Health
b.well Connected Health Salaires

Le salaire de b.well Connected Health va de $170,000 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $179,100 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de b.well Connected Health. Dernière mise à jour : 11/21/2025

Ingénieur Logiciel
Median $170K
Manager Ingénierie Logiciel
$179K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez b.well Connected Health est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $179,100. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez b.well Connected Health est de $174,550.

