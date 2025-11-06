Répertoire d'entreprises
Bucketplace
Bucketplace Ingénieur Logiciel Salaires à Seoul Capital Area

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Seoul Capital Area chez Bucketplace totalise ₩97.73M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Bucketplace. Dernière mise à jour : 11/6/2025

Package Médian
company icon
Bucketplace
Software Engineer
Seoul, KG, Korea, South
Total par an
₩97.73M
Niveau
L4
Salaire de base
₩93.08M
Stock (/yr)
₩0
Prime
₩4.65M
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
4 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Bucketplace?
Dernières soumissions de salaires
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Bucketplace in Seoul Capital Area s'élève à une rémunération totale annuelle de ₩144,712,453. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Bucketplace pour le poste Ingénieur Logiciel in Seoul Capital Area est de ₩101,193,920.

Autres ressources