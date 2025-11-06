Bucketplace Ingénieur Logiciel Salaires à Seoul Capital Area

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Seoul Capital Area chez Bucketplace totalise ₩97.73M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Bucketplace. Dernière mise à jour : 11/6/2025

Package Médian Bucketplace Software Engineer Seoul, KG, Korea, South Total par an ₩97.73M Niveau L4 Salaire de base ₩93.08M Stock (/yr) ₩0 Prime ₩4.65M Années dans l'entreprise 1 Année Années d'exp. 4 Années

Dernières soumissions de salaires

Entreprise Lieu | Date Nom du Niveau Étiquette Années d'Expérience Total / Dans l'Entreprise Rémunération Totale ( KRW ) Base | Actions (an) | Prime Aucun salaire trouvé

