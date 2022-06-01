Répertoire des entreprises
BTC
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

BTC Salaires

La fourchette de salaires de BTC va de $21,710 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $84,356 pour un Ingénieur commercial au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de BTC. Dernière mise à jour : 8/20/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Technologue en informatique
$50.1K
Ingénieur commercial
$84.4K
Ingénieur logiciel
$21.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

A legmagasabb fizetésű szerep a BTC-nél a Ingénieur commercial at the Common Range Average level, évi $84,356 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A BTC-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $50,065.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour BTC

Entreprises connexes

  • Uber
  • Stripe
  • DoorDash
  • Microsoft
  • SoFi
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources