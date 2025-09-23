Répertoire d'entreprises
Bpifrance
Bpifrance Designer Produit Salaires

La rémunération totale moyenne Designer Produit in France chez Bpifrance va de €38.5K à €54.7K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Bpifrance. Dernière mise à jour : 9/23/2025

Rémunération totale moyenne

€43.6K - €49.6K
France
Fourchette courante
Fourchette possible
€38.5K€43.6K€49.6K€54.7K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Bpifrance?

FAQ

The highest paying salary package reported for a Designer Produit at Bpifrance in France sits at a yearly total compensation of €54,729. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bpifrance for the Designer Produit role in France is €38,496.

Autres ressources