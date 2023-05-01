Bowery Farming Salaires

Répertoire des entreprises
Bowery Farming
La fourchette de salaires de Bowery Farming va de $137,700 en rémunération totale par an pour un Ingénieur mécanique au bas de l'échelle à $298,500 pour un Data Scientist au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Bowery Farming. Dernière mise à jour : 8/20/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $155K
Data Scientist
$299K
Ingénieur mécanique
$138K

Chef de produit
$188K
La compensació total anual mediana informada a Bowery Farming és de $171,580.

