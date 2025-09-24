Répertoire d'entreprises
Bosch Global
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Chercheur UX

  • Tous les salaires Chercheur UX

Bosch Global Chercheur UX Salaires

La rémunération totale moyenne Chercheur UX in Germany chez Bosch Global va de €83.9K à €117K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Bosch Global. Dernière mise à jour : 9/24/2025

Rémunération totale moyenne

€90.8K - €106K
Germany
Fourchette courante
Fourchette possible
€83.9K€90.8K€106K€117K
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Chercheur UX soumissions chez Bosch Global pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire

€142K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.


Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez Bosch Global?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Chercheur UX offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chercheur UX chez Bosch Global in Germany s'élève à une rémunération totale annuelle de €117,437. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Bosch Global pour le poste Chercheur UX in Germany est de €83,884.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Bosch Global

Entreprises similaires

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources