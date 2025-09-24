La rémunération Manager Ingénierie Logiciel in United States chez Bosch Global totalise $192K par year pour SL1. Le package de rémunération médian in United States year totalise $192K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Bosch Global. Dernière mise à jour : 9/24/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
EG16
$ --
$ --
$ --
$ --
SL1
$192K
$168K
$0
$23.5K
SL2
$ --
$ --
$ --
$ --
SL3
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***