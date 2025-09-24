Répertoire d'entreprises
La rémunération Manager Ingénierie Logiciel in United States chez Bosch Global totalise $192K par year pour SL1. Le package de rémunération médian in United States year totalise $192K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Bosch Global. Dernière mise à jour : 9/24/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
EG16
Team Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
SL1
Senior Manager
$192K
$168K
$0
$23.5K
SL2
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
SL3
Vice President
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
FAQ

Самый высокий пакет вознаграждения для Manager Ingénierie Logiciel в Bosch Global in United States составляет $260,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Bosch Global для позиции Manager Ingénierie Logiciel in United States составляет $206,000.

