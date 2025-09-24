La rémunération Ingénieur Logiciel in Germany chez Bosch Global va de €67.6K par year pour EG12 à €76.8K par year pour SL4. Le package de rémunération médian in Germany year totalise €88.8K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Bosch Global. Dernière mise à jour : 9/24/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
EG12
€67.6K
€65.1K
€0
€2.4K
EG13
€77.7K
€69.1K
€0
€8.6K
EG14
€83.7K
€80.9K
€0
€2.8K
EG15
€90.5K
€89.3K
€0
€1.2K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
Aucun salaire trouvé
