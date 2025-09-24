La rémunération Chef de Produit in Germany chez Bosch Global va de €100K par year pour EG15 à €94.7K par year pour EG16. Le package de rémunération médian in Germany year totalise €107K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Bosch Global. Dernière mise à jour : 9/24/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
EG12
€ --
€ --
€ --
€ --
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€100K
€95.4K
€0
€4.7K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
