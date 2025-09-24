La rémunération Scientifique des Données in India chez Bosch Global totalise ₹2.41M par year pour EG14. Le package de rémunération médian in India year totalise ₹1.58M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Bosch Global. Dernière mise à jour : 9/24/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
EG12
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG13
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG14
₹2.41M
₹2.34M
₹0
₹70.5K
EG15
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
Aucun salaire trouvé
