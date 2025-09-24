Répertoire d'entreprises
Bosch Global
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Analyste de Données

  • Tous les salaires Analyste de Données

Bosch Global Analyste de Données Salaires

Le package de rémunération médian Analyste de Données in Singapore chez Bosch Global totalise SGD 81.4K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Bosch Global. Dernière mise à jour : 9/24/2025

Package Médian
company icon
Bosch Global
Data Analyst
Singapore, SG, Singapore
Total par an
SGD 81.4K
Niveau
L2
Salaire de base
SGD 71.2K
Stock (/yr)
SGD 0
Prime
SGD 10.2K
Années dans l'entreprise
2 Années
Années d'exp.
2 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Bosch Global?

SGD 210K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporter les DonnéesVoir les Postes Ouverts

Contribuer

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Analyste de Données offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Самый высокий пакет вознаграждения для Analyste de Données в Bosch Global in Singapore составляет SGD 83,823 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Bosch Global для позиции Analyste de Données in Singapore составляет SGD 81,439.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Bosch Global

Entreprises similaires

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources