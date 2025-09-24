Répertoire d'entreprises
Bosch Global
Bosch Global Ingénieur Chimique Salaires

La rémunération totale moyenne Ingénieur Chimique in United States chez Bosch Global va de $221K à $309K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Bosch Global. Dernière mise à jour : 9/24/2025

Rémunération totale moyenne

$239K - $278K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$221K$239K$278K$309K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Bosch Global?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Chimique chez Bosch Global in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $309,400. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Bosch Global pour le poste Ingénieur Chimique in United States est de $221,000.

