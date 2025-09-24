Répertoire d'entreprises
Bosch Global
Bosch Global Développement Commercial Salaires

La rémunération totale moyenne Développement Commercial in Germany chez Bosch Global va de €24.7K à €34.6K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Bosch Global. Dernière mise à jour : 9/24/2025

Rémunération totale moyenne

€26.7K - €31.1K
Germany
Fourchette courante
Fourchette possible
€24.7K€26.7K€31.1K€34.6K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Bosch Global?

FAQ

The highest paying salary package reported for a Développement Commercial at Bosch Global in Germany sits at a yearly total compensation of €34,591. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bosch Global for the Développement Commercial role in Germany is €24,708.

