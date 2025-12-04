Répertoire d'entreprises
Boom! By Cindy Joseph
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Assistant Administratif

  • Tous les salaires Assistant Administratif

Boom! By Cindy Joseph Assistant Administratif Salaires

La rémunération totale moyenne Assistant Administratif in Pakistan chez Boom! By Cindy Joseph va de PKR 3.43M à PKR 4.87M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Boom! By Cindy Joseph. Dernière mise à jour : 12/4/2025

Rémunération totale moyenne

$13.8K - $16.4K
Pakistan
Fourchette courante
Fourchette possible
$12.2K$13.8K$16.4K$17.3K
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Assistant Administratif soumissions chez Boom! By Cindy Joseph pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire


Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez Boom! By Cindy Joseph?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Assistant Administratif offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Assistant Administratif chez Boom! By Cindy Joseph in Pakistan s'élève à une rémunération totale annuelle de PKR 4,869,451. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Boom! By Cindy Joseph pour le poste Assistant Administratif in Pakistan est de PKR 3,429,787.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Boom! By Cindy Joseph

Entreprises similaires

  • PayPal
  • Intuit
  • Microsoft
  • Lyft
  • LinkedIn
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/boom-by-cindy-joseph/salaries/administrative-assistant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.