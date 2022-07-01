Bombora Salaires

Répertoire des entreprises
La fourchette de salaires de Bombora va de $109,450 en rémunération totale par an pour un Chef de produit au bas de l'échelle à $151,875 pour un Data Scientist au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Bombora. Dernière mise à jour : 8/20/2025

$160K

Data Scientist
Median $152K
Ingénieur logiciel
Median $147K
Chef de produit
$109K

FAQ

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Bombora هو عالم البيانات بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $151,875. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Bombora هو $147,000.

