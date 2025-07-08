BlueDot Salaires

Répertoire d'entreprises
BlueDot
Le salaire de BlueDot va de $64,974 en rémunération totale par an pour un Analyste Financier dans le bas de la fourchette à $112,110 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de BlueDot. Dernière mise à jour : 8/31/2025

$160K

Scientifique des Données
$79.1K
Analyste Financier
$65K
Designer Produit
$88.3K

Chef de Produit
$112K
Ingénieur Logiciel
$109K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez BlueDot est Chef de Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $112,110. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez BlueDot est de $88,271.

Autres ressources