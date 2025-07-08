BlueDot Salaires

Le salaire de BlueDot va de $64,974 en rémunération totale par an pour un Analyste Financier dans le bas de la fourchette à $112,110 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de BlueDot . Dernière mise à jour : 8/31/2025