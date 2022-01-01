BlueCat Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de BlueCat va de $74,625 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $254,720 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de BlueCat. Dernière mise à jour : 8/31/2025

$160K

Designer Produit
$74.6K
Chef de Produit
$129K
Ventes
$132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ingénieur Logiciel
$255K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez BlueCat est Ingénieur Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $254,720. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez BlueCat est de $130,417.

Autres ressources