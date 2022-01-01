Blue Origin Salaires

Répertoire des entreprises
La fourchette de salaires de Blue Origin va de $90,000 en rémunération totale par an pour un Analyste commercial au bas de l'échelle à $249,312 pour un Chef de produit au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Blue Origin. Dernière mise à jour : 8/23/2025

$160K

Ingénieur mécanique
L1 $90.6K
L2 $118K
L3 $140K
L4 $184K

Ingénieur qualité

Ingénieur de production

Ingénieur thermique

Ingénieur CAE

Ingénieur logiciel
L1 $118K
L2 $144K
L3 $167K
L4 $217K

Ingénieur logiciel backend

Ingénieur logiciel full-stack

Ingénieur systèmes

Ingénieur en matériel informatique
L1 $103K
L2 $126K
L3 $159K
L4 $223K

Ingénieur hardware embarqué

Ingénieur aérospatial
L1 $120K
L2 $123K
L3 $160K
L4 $193K
Responsable de programme technique
L2 $117K
L3 $145K
L4 $217K
L5 $238K

Chef de projet technique

Chef de produit
L3 $151K
L4 $249K
Ingénieur en matériaux
L2 $120K
L3 $140K
Ingénieur électricien
Median $200K
Analyste commercial
Median $90K
Chef de projet
Median $146K
Opérations commerciales
$102K
Ingénieur chimiste
$91.5K
Ingénieur en contrôle
$171K
Développement d'entreprise
$246K
Analyste de données
$164K
Responsable en science des données
$244K
Analyste financier
$154K
Ressources humaines
$136K
Technologue en informatique
$198K
Designer de produits
$218K
Responsable de programme
$225K
Recruteur
$99.3K
Analyste en cybersécurité
$150K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$212K
FAQ

The highest paying role reported at Blue Origin is Chef de produit at the L4 level with a yearly total compensation of $249,312. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blue Origin is $151,333.

