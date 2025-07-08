Blue Cross and Blue Shield of Kansas Salaires

Le salaire de Blue Cross and Blue Shield of Kansas va de $90,450 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $140,700 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Blue Cross and Blue Shield of Kansas . Dernière mise à jour : 8/31/2025