Blue Canyon Technologies Salaires

Le salaire de Blue Canyon Technologies va de $85,000 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $194,025 pour un Ingénieur Matériel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Blue Canyon Technologies. Dernière mise à jour : 8/31/2025

$160K

Ingénieur Matériel
$194K
Ingénieur Mécanique
$180K
Ingénieur Logiciel
Median $85K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Manager Ingénierie Logiciel
$184K
FAQ

Najbolje plačana pozicija pri Blue Canyon Technologies je Ingénieur Matériel at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $194,025. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Blue Canyon Technologies je $182,104.

