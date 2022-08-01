Répertoire d'entreprises
Blue Apron
Blue Apron Salaires

Le salaire de Blue Apron va de $140,000 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $229,643 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Blue Apron. Dernière mise à jour : 8/31/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $140K
Marketing
$161K
Opérations Marketing
$157K

Manager Ingénierie Logiciel
$230K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Blue Apron est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $229,643. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Blue Apron est de $158,980.

Autres ressources