Blue Apron Salaires

Le salaire de Blue Apron va de $140,000 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $229,643 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Blue Apron . Dernière mise à jour : 8/31/2025