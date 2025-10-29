La rémunération Ingénieur Logiciel in India chez Bloomreach va de ₹4.68M par year pour Software Engineer à ₹6.13M par year pour Senior Software Engineer. Le package de rémunération médian in India year totalise ₹5.18M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Bloomreach. Dernière mise à jour : 10/29/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Junior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.68M
₹4.18M
₹369K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.13M
₹4.93M
₹831K
₹363K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
