La rémunération Ingénieur de Fiabilité de Site in Greater London Area chez Bloomberg va de £88.7K par year à £156K. Le package de rémunération médian in Greater London Area year totalise £140K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Bloomberg. Dernière mise à jour : 10/7/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior Software Engineer
£129K
£111K
£1K
£16.7K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Bloomberg, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)