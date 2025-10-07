La rémunération Ingénieur Réseau in New York City Area chez Bloomberg va de $165K par year pour Software Engineer à $242K par year pour Senior Software Engineer. Le package de rémunération médian in New York City Area year totalise $190K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Bloomberg. Dernière mise à jour : 10/7/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
Software Engineer
$165K
$154K
$0
$11.3K
Senior Software Engineer
$242K
$200K
$16.7K
$24.8K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Bloomberg, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)