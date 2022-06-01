Répertoire des entreprises
Bloom Energy
Bloom Energy Salaires

La fourchette de salaires de Bloom Energy va de $9,535 en rémunération totale par an pour un Analyste de données au bas de l'échelle à $306,525 pour un Ingénieur chimiste au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Bloom Energy. Dernière mise à jour : 8/21/2025

$160K

Ingénieur biomédical
$225K
Ingénieur chimiste
$307K
Ingénieur en contrôle
$129K

Analyste de données
$9.5K
Data Scientist
$119K
Ingénieur électricien
$170K
Analyste financier
$157K
Ingénieur en matériel informatique
$236K
Ingénieur mécanique
$164K
Ventes
$289K
Ingénieur logiciel
$72.4K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Bloom Energy est Ingénieur chimiste at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $306,525. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Bloom Energy est de $163,815.

Autres ressources