Blockchain.com
Blockchain.com Salaires

Le salaire de Blockchain.com va de $107,529 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $231,985 pour un Chef de Programme Technique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Blockchain.com. Dernière mise à jour : 9/12/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $108K

Ingénieur de Données

Développement Commercial
$149K
Scientifique des Données
$201K

Marketing
$142K
Designer Produit
$177K
Manager Design Produit
$180K
Manager Ingénierie Logiciel
$179K
Chef de Programme Technique
$232K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Blockchain.com, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Blockchain.com est Chef de Programme Technique at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $231,985. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Blockchain.com est de $178,055.

Autres ressources