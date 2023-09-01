Blinkit Salaires

Le salaire de Blinkit va de $1,656 en rémunération totale par an pour un Comptable dans le bas de la fourchette à $84,834 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Blinkit . Dernière mise à jour : 9/12/2025