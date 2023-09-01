Blinkit Salaires

Répertoire d'entreprises
Blinkit
Le salaire de Blinkit va de $1,656 en rémunération totale par an pour un Comptable dans le bas de la fourchette à $84,834 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Blinkit. Dernière mise à jour : 9/12/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Software Engineer 1 $34.7K
Software Engineer 2 $48.1K
Software Engineer 3 $84.8K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Scientifique des Données
Median $47.8K
Chef de Produit
Median $43.2K

Comptable
$1.7K
Assistant Administratif
$4.8K
Manager Opérations Business
$44K
Analyste Business
$24.6K
Analyste de Données
$20.6K
Ressources Humaines
$4.4K
Chef de Programme
$14K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Blinkit est Ingénieur Logiciel at the Software Engineer 3 level avec une rémunération totale annuelle de $84,834. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Blinkit est de $29,655.

