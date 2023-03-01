Répertoire d'entreprises
Blinkist
Blinkist Salaires

Le salaire de Blinkist va de $49,575 en rémunération totale par an pour un Marketing dans le bas de la fourchette à $165,219 pour un Directeur de Cabinet dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Blinkist. Dernière mise à jour : 9/6/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $76.2K
Directeur de Cabinet
$165K
Ressources Humaines
$53.4K

Marketing
$49.6K
Chef de Produit
$115K
Manager Ingénierie Logiciel
$95.5K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Blinkist est Directeur de Cabinet at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $165,219. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Blinkist est de $85,814.

