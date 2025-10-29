Répertoire d'entreprises
La rémunération totale moyenne Analyste de Données in Argentina chez Blend360 va de ARS 59.84M à ARS 81.92M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Blend360. Dernière mise à jour : 10/29/2025

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Analyste de Données chez Blend360 in Argentina s'élève à une rémunération totale annuelle de ARS 81,917,849. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Blend360 pour le poste Analyste de Données in Argentina est de ARS 59,835,646.

