Blend360
  • Salaires
  • Analyste Métier

  • Tous les salaires Analyste Métier

Blend360 Analyste Métier Salaires

Le package de rémunération médian Analyste Métier in United States chez Blend360 totalise $100K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Blend360. Dernière mise à jour : 10/29/2025

Package Médian
company icon
Blend360
Senior Data Analyst
New York, NY
Total par an
$100K
Niveau
-
Salaire de base
$100K
Stock (/yr)
$0
Prime
$0
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
1 Année
Dernières soumissions de salaires
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Analyste Métier chez Blend360 in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $115,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Blend360 pour le poste Analyste Métier in United States est de $100,000.

