Répertoire d'entreprises
Blend360
Blend360 Salaires

Le salaire de Blend360 va de $23,422 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $160,800 pour un Manager Science des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Blend360. Dernière mise à jour : 9/5/2025

$160K

Scientifique des Données
Median $23.4K
Ingénieur Logiciel
Median $31.6K

Ingénieur de Données

Analyste Business
Median $100K

Analyste de Données
$53.7K
Manager Science des Données
$161K
FAQ

