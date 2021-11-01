Blend360 Salaires

Le salaire de Blend360 va de $23,422 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $160,800 pour un Manager Science des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Blend360 . Dernière mise à jour : 9/5/2025