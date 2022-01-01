Répertoire d'entreprises
Blackbaud
Blackbaud Salaires

Le salaire de Blackbaud va de $41,650 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $223,875 pour un Ressources Humaines dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Blackbaud. Dernière mise à jour : 11/17/2025

Ingénieur Logiciel
Staff B $116K
Senior B $136K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Chef de Produit
Median $98.1K
Chef de Projet
Median $106K

Manager Ingénierie Logiciel
Median $180K
Analyste Métier
$81.3K
Développement Commercial
$62.3K
Service Client
$41.7K
Ressources Humaines
$224K
Designer Produit
$101K
Ventes
$95.7K
Calendrier d'acquisition

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.4%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Blackbaud, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)

  • 33.4% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.40% annuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Blackbaud est Ressources Humaines at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $223,875. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Blackbaud est de $100,500.

Autres ressources