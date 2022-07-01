Répertoire d'entreprises
BioXcel Therapeutics
BioXcel Therapeutics Salaires

Le salaire de BioXcel Therapeutics va de $99,818 en rémunération totale par an pour un Manager Science des Données dans le bas de la fourchette à $102,008 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de BioXcel Therapeutics. Dernière mise à jour : 11/20/2025

Manager Science des Données
$99.8K
Ingénieur Logiciel
$102K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez BioXcel Therapeutics est Ingénieur Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $102,008. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez BioXcel Therapeutics est de $100,913.

