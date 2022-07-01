BioXcel Therapeutics Salaires

Le salaire de BioXcel Therapeutics va de $99,818 en rémunération totale par an pour un Manager Science des Données dans le bas de la fourchette à $102,008 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de BioXcel Therapeutics . Dernière mise à jour : 11/20/2025