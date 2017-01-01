Répertoire d'entreprises
BioSpectra
    À propos

    BioSpectra is a U.S. manufacturer specializing in GMP pharmaceutical ingredients, focusing on small molecule synthesis and purification for biopharmaceutical applications.

    biospectra.us
    Site web
    1994
    Année de création
    210
    Nombre d'employés
    $10M-$50M
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

