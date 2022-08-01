Répertoire d'entreprises
Biological Dynamics
    • À propos

    Biological Dynamics is a private molecular diagnostics company located inSan Diego. CA. Our novel lab-on-chip Verita platform isolates DNA, RNA, andexosomes directly whole blood, plasma or serum.

    http://www.biologicaldynamics.com
    Site web
    2010
    Année de création
    75
    Nombre d'employés
    $10M-$50M
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

