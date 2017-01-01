Répertoire des entreprises
BiiR
    À propos

    BiiR specializes in Business Intelligence, focusing on data collection and processing. The company provides expert guidance to help businesses effectively leverage data for future success.

    biir.fr
    Site web
    2018
    Année de création
    10
    # d'employés
    $1M-$10M
    Revenus estimés
    Siège social

