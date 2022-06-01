BigBear.ai Salaires

La fourchette de salaires de BigBear.ai va de $109,450 en rémunération totale par an pour un Data Scientist au bas de l'échelle à $173,865 pour un Designer de produits au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de BigBear.ai . Dernière mise à jour : 8/19/2025