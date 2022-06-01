Répertoire des entreprises
BigBear.ai
BigBear.ai Salaires

La fourchette de salaires de BigBear.ai va de $109,450 en rémunération totale par an pour un Data Scientist au bas de l'échelle à $173,865 pour un Designer de produits au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de BigBear.ai. Dernière mise à jour : 8/19/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $118K

Ingénieur logiciel full-stack

Succès client
$171K
Data Scientist
$109K

Designer de produits
$174K
FAQ

The highest paying role reported at BigBear.ai is Designer de produits at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $173,865. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BigBear.ai is $144,363.

Autres ressources