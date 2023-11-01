BIC Salaires

La fourchette de salaires de BIC va de $48,878 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $219,708 pour un Responsable de programme au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de BIC . Dernière mise à jour : 8/19/2025