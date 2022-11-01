Répertoire des entreprises
BHP
BHP Salaires

La fourchette de salaires de BHP va de $58,621 en rémunération totale par an pour un Ventes au bas de l'échelle à $194,281 pour un Comptable au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de BHP. Dernière mise à jour : 8/19/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $103K

Ingénieur logiciel full-stack

Comptable
$194K
Développement d'entreprise
$121K

Data Scientist
$128K
Ingénieur géologue
$156K
Ingénieur en matériel informatique
$78.5K
Technologue en informatique
$88.5K
Ingénieur mécanique
$138K
Designer de produits
$101K
Chef de produit
$142K
Chef de projet
$159K
Ventes
$58.6K
Architecte de solutions
$94.2K
Responsable de programme technique
$181K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez BHP est Comptable at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $194,281. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez BHP est de $124,515.

