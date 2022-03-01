Répertoire d'entreprises
BharatPe
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

BharatPe Salaires

Le salaire de BharatPe va de $27,528 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $136,774 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de BharatPe. Dernière mise à jour : 10/10/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Logiciel
Median $27.5K

Ingénieur Logiciel Backend

Chef de Produit
Median $50K
Designer Produit
$85.5K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Chef de Projet
$46.8K
Manager Ingénierie Logiciel
$137K
Architecte Solutions
$94.4K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại BharatPe là Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $136,774. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại BharatPe là $67,730.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour BharatPe

Entreprises similaires

  • Cashfree
  • Navi
  • AlphaGrep Securities
  • Slice
  • Rupeek
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources