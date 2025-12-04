Bending Spoons Analyste de Données Salaires

La rémunération totale moyenne Analyste de Données in Italy chez Bending Spoons va de €45.9K à €65.2K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Bending Spoons. Dernière mise à jour : 12/4/2025

Rémunération totale moyenne $60.1K - $71.2K Italy Fourchette courante Fourchette possible $52.9K $60.1K $71.2K $75.1K Fourchette courante Fourchette possible

