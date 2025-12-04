Répertoire d'entreprises
BenchSci
BenchSci Analyste Métier Salaires

La rémunération totale moyenne Analyste Métier in Canada chez BenchSci va de CA$34.2K à CA$49.9K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de BenchSci. Dernière mise à jour : 12/4/2025

Rémunération totale moyenne

$28.4K - $32.4K
Canada
Fourchette courante
Fourchette possible
$24.8K$28.4K$32.4K$36.1K
Fourchette courante
Fourchette possible

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez BenchSci, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Analyste Métier chez BenchSci in Canada s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$49,888. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez BenchSci pour le poste Analyste Métier in Canada est de CA$34,245.

