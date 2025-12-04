La rémunération Ingénieur Logiciel in United States chez Benchling va de $198K par year pour L1 à $483K par year pour L5. Le package de rémunération médian in United States year totalise $315K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Benchling. Dernière mise à jour : 12/4/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Software Engineer 1
$198K
$132K
$65.5K
$938
Software Engineer 2
$233K
$151K
$80.7K
$577
Software Engineer 3
$273K
$180K
$91K
$1.8K
Software Engineer 4
$356K
$215K
$140K
$333
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Benchling, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/benchling/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.