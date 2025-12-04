Répertoire d'entreprises
Benchling
  • Salaires
  • Chef de Projet

  • Tous les salaires Chef de Projet

Benchling Chef de Projet Salaires

Le package de rémunération médian Chef de Projet in United States chez Benchling totalise $150K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Benchling. Dernière mise à jour : 12/4/2025

Package Médian
company icon
Benchling
Implementation Manager
Boston, MA
Total par an
$150K
Niveau
L2
Salaire de base
$100K
Stock (/yr)
$50K
Prime
$0
Années dans l'entreprise
2 Années
Années d'exp.
5 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Benchling?
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez Benchling, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



S'abonner aux Chef de Projet offres vérifiées.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Projet chez Benchling in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $256,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Benchling pour le poste Chef de Projet in United States est de $150,000.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/benchling/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.