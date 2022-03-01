Répertoire des entreprises
Bench Accounting
Bench Accounting Salaires

La fourchette de salaires de Bench Accounting va de $56,060 en rémunération totale par an pour un Ventes au bas de l'échelle à $199,826 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Bench Accounting. Dernière mise à jour : 8/26/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $102K

Ingénieur logiciel full-stack

Designer de produits
Median $76.5K
Service client
$57.3K

Chef de produit
Median $75K
Ventes
$56.1K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$200K
FAQ

The highest paying role reported at Bench Accounting is Responsable de l'ingénierie logicielle at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $199,826. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bench Accounting is $75,747.

