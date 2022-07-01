Répertoire des entreprises
BEN
BEN Salaires

La fourchette de salaires de BEN va de $109,450 en rémunération totale par an pour un Data Scientist in United States au bas de l'échelle à $224,400 pour un Responsable en science des données in Brazil au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de BEN. Dernière mise à jour : 8/25/2025

$160K

Analyste de données
$115K
Responsable en science des données
$224K
Data Scientist
$109K

FAQ

Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в BEN, становить $115,420.

Autres ressources